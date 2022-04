Liverpool s'impose sur le plus petit écart et met la pression sur Manchester City

Entre deux joutes européennes contre Villarreal en demi-finale de la Ligue des champions, Liverpool continue son duel à distance avec Manchester City pour le titre en Premier League. Les coéquipiers de Divock Origi, absent de la feuille de match, se sont imposés 0-1 sur la pelouse de Newcastle samedi après-midi pour le compte de la 35e journée de championnat.

Grâce à ce précieux succès, les 'Reds', avec 82 points, prennent provisoirement deux longueurs d'avance en tête du classement et mettent la pression sur les 'Cityzens' en déplacement à Leeds à 18h30. L'unique but de la rencontre a été inscrit peu après le premier quart d'heure. À la suite d'une bonne combinaison avec Diogo Jota dans le rectangle de Newcastle, Naby Keita éliminait le portier des Magpies et plaçait les hommes de Jürgen Klopp aux commandes (19e, 0-1). La réalisation du Guinéen était synonyme d'un treizième succès sur les quinze derniers matches de championnat pour Liverpool. Les 'Reds' n'ont plus perdu depuis le 28 décembre et une défaite 1-0 sur la pelouse de Leicester. (Belga)