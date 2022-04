Noah Servais remporte la distance courte du triathlon de Cannes

Le triathlète liégeois Noah Servais a décroché sa première victoire significative chez les seniors en remportant l'épreuve de courte distance du triathlon international de Cannes, samedi dans le sud de la France.

En marge de la 9e édition de la longue distance de dimanche où plusieurs autres Belges participeront, le sportif de la Défense a bouclé les distances de 1 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en 1h44:15. Courant sous les couleurs de son club français de Metz, le Liégeois a devancé les Français Sébastien Pascal (1h45:21) et Vincent Terrier (1h47:38). Sur la Croisette, le Flemallois de 24 ans, réserviste des Belgian Hammers lors des JO de Tokyo, a signé les meilleurs chronos en natation (10:30) et en course à pied (30:10). Champion de Belgique juniors en 2016, il s'agit de sa première victoire internationale chez les seniors, après un podium (2e place) lors de la manche de Coupe d'Europe à Olzstyn (2019). (Belga)