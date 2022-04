Sergio Higuita vainqueur de la 4e étape du Tour de Romandie

Le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) a remporté la 4e étape du Tour de Romandie (WorldTour), disputée samedi sur 180 km entre Aigle et Zinal, en Suisse, où l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a conservé son maillot de leader.

Le champion de Colombien s'est imposé au sprint devant son coéquipier russe Aleksnadr Vlasov dans cette étape-reine, qui comprenait pas moins de six ascensions répertoriées, dont cinq de première catégorie, et qui se terminait à Zinal après une ultime bosse de 3,9 km à 5,2% de déclivité moyenne. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) monte sur la 3e marche du podium de l'étape, dont le meilleur Belge est Steff Cras (Lotto Soudal), 13e. Onzième de l'étape, Rohan Dennis conserve la tête du classement général avant la dernière étape de ce 75e Tour de Romandie, un contre-la-montre de 15,84 km entre Aigle, la ville où se trouve le siège de l'UCI (Union cycliste internationale), et Vilars. Au général, Dennis compte 15 secondes d'avance sur Ayuso et 18 sur Vlasov. Steff Cras pointe au 10e rang à 45 secondes. (Belga)