Un soleil généreux à l'ouest, plus timide ailleurs

L'ouest du pays bénéficiera de la générosité du soleil samedi après-midi tandis que le centre et l'est devront composer avec un ciel plus changeant, risquant d'être arrosés d'une faible averse isolée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre grimpera jusqu'à 11°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 16°C dans le centre et en Lorraine belge, sous un vent généralement modéré.

Samedi soir, la fièvre des éclaircies gagnera le centre. Elles n'atteindront l'est qu'une fois la nuit tombée mais la formation de nuages bas en Ardenne pourrait bien gâcher la fête. Un peu de brouillard ne sera pas exclu, tout comme des voiles d'altitude venant de l'ouest. Il fera entre 0 et 6°C. Dimanche, il faudra planter ses choux et cucurbitacées sous les nuages mais l'absence de pluie devrait ravir les jardiniers en herbe. Le vent restera faible tandis que le mercure se réchauffera jusqu'à 17°C. Travailleurs et travailleuses, écoliers et écolières seront éblouis par le soleil lundi, jusqu'à en fermer les yeux. Des nuages cumuliformes viendront offrir un répit aux yeux fatigués à l'intérieur des terres tandis que le littoral continuera de voir le soleil se refléter dans les vagues de la mer du Nord. Les températures seront comprises entre 13 et 17°C. (Belga)