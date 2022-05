GT World Challenge Europe Sprint - Victoire d'Ulysse De Pauw à Brands Hatch, double podium pour Dries Vanthoor/Charles Weerts

Le jeune Ulysse De Pauw (20 ans) a remporté ce dimanche la première course de la saison en GT World Challenge Europe Sprint sur le circuit anglais de Brands Hatch. Le duo Dries Vanthoor/Charles Weerts (Audi WRT) a terminé deuxième des deux courses.Pour ses débuts au sein de l'équipe italienne AF Corse, Ulysse de Pauw a frappé fort avec le Français Pierre-Alexandre Jean (Ferrari) en signant la pole avant de s'imposer dans la Course 1 (60 minutes). Une victoire suivie d'une 5e place en Course 2 un peu plus tard dans la journée, mais le duo franco-belge a tout de même gagné à nouveau sa catégorie Silver Cup. Champions en titre, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont très bien débuté cette nouvelle campagne au sein du team belge WRT, en terminant deux fois deuxièmes du classement général. Ils ont aussi gagné la Pro Cup en Course 1. Parmi les autres Belges, Frédéric Vervisch et son équipier italien Valentino Rossi (Audi WRT) ont terminé 13e puis 8e. Gilles Magnus et Nicolas Baert (Audi) ont terminé 4e puis 7e en Silver Cup alors que Louis Machiels (Ferrari) a terminé 3e puis 2e en Pro-Am Cup. Au championnat, Vanthoor et Weerts sont 2e avec 24 points et ont 3 unités de retard sur le duo italo-russe Raffaelle Marciello/Timur Boguslavskiy (Mercedes), vainqueurs de la Course 2. Leaders en Silver Cup, De Pauw et Jean sont aussi 3e du général avec 23,5 points. (Belga)