Ladies European Tour - Maja Stark remporte le Women's NSW Open

La Suédoise Maja Stark a inscrit son nom au palmarès du Women's NSW Open, le tournoi de golf du circuit européen (LET) doté de 210.000 euros, au terme de la 4e et dernière journée disputée dimanche sur le parcours du Coolangatta & Tweed Heads à Gold Coast, en Australie.Stark, 22 ans, a même encore accru son avance en tête grâce à une ultime carte de 70 coups (-2) après quatre birdies pour deux bogeys. Elle s'est adjugé un 3e succès en carrière sur le circuit européen et a renforcé sa place en tête du classement de l'European Ladies Tour, la Race to Costal del Sol. Avec 273 coups (-15), elle a devancé de cinq longueurs sa compatriote Johanna Gustavsson (-10) et de six l'Argentine Magdalena Simmermacher (-9). (Belga)