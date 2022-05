Le kayakiste Gabriel De Coster vainqueur du slalom d'Ivrea

La kayakiste belge Gabriel De Coster a remporté sa première épreuve internationale de slalom chez les seniors en s'imposant en finale, dimanche à Ivrea, en Italie.

En finale du K1, l'athlète de Tervuren a devancé le Slovène Martin Srabotnik et le Britannique Jonny Dickson. De Coster a réalisé la descente finale la plus rapide et sans pénalité, en 79.73 secondes, distançant le Slovène de 77 centièmes et Dickson de 2.40 seconde. L'Olympien (22e à Tokyo) s'était qualifié en se classant à la 15e place dans la série éliminatoire dont seuls 29 concurrents accédaient à la finale. Deuxième Belge engagé en finale, Victor Hennin a terminé à la 27e place, à 66.73 de son compatriote. Maxime Aubertin n'a pas passé le cap de la série, où il s"est classé à la 33e place. La compétition italienne comptait comme épreuve de sélection en vue des prochaines sélections internationales seniors et espoirs. (Belga)