Moscou annonce l'évacuation de près de 50 civils à Marioupol

Le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que près de 50 civils avaient été évacués samedi du territoire de l'usine Azovstal à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les Russes. Samedi, des militaires ukrainiens gardant le site d'Azovstal avaient indiqué que 20 civils, dont des enfants, avaient été évacués, espérant que ce serait vers Zaporijjia, un territoire contrôlé par les forces ukrainiennes.

"Le 30 avril, après l'instauration d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire, deux groupes de civils ont quitté les bâtiments d'habitation adjacents au territoire de l'usine métallurgique d'Azovstal", a déclaré sur Telegram le ministère russe. "Dans l'après-midi, 25 riverains sont sortis. En début de soirée, un deuxième groupe de 21 personnes est parti, qui a été emmené à Bezimennoïé", une ville située à l'est de Marioupol, à mi-chemin entre cette ville portuaire et la frontière russe. "Tous les civils ont reçu un logement, de la nourriture et l'assistance médicale nécessaire", ont assuré les autorités russes, qui ne précisent pas où a été emmené le premier groupe. Dans une vidéo diffusée par le ministère de la Défense russe, l'on aperçoit un convoi de voitures et de bus rouler dans le noir, ornés de la lettre "Z", devenue le symbole des forces armées russes dans ce conflit. Dimanche, le ministère de la Défense russe a par ailleurs confirmé que "près d'Odessa, des missiles de haute précision Onyx ont détruit un hangar sur un aérodrome militaire avec des armes et des munitions reçues des États-Unis et de pays européens, et ont également détruit la piste". (Belga)