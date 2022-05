Tour de Grèce - 5e étape: classements

Classements au terme de la 5e et dernière étape du Tour de Grèce (2.1) disputée dimanche sur 154 km entre Kalabaka et Ioannina:Etape: 1. Emil Toudal (Dan/BHS-PL Beton Bornholm)les 154 km en 4h35:24 2. Joey Rosskopf (USA) m.t. 3. Hakon Aalrust (Nor) 4. Filippo Tagliani (Ita); 5. Filippo Baroncini (Ita); 6. David Gonzalez (Esp); 7. Rémy Mertz; 8. Antoine Huby (Fra); 9. Jon Barrenetxea (Esp); 10. Emil Schandorff Iwersen (Dan) ... 13. Lennert Teugels; 15. Gianni Marchand; 20. Kenny Molly; 39. Andreas Goeman 7:17; 60. Milan Menten 11:10; 67. Jacob Relaes; 78. Kobe Vanoverschelde 15:03; 97. Jeroen Eyskens; 99. Sander Lemmens Général: 1. Aaron Gate (NZl/Bolton Equities Black Spoke) en 21h13:33 2. Lennert Teugels op 1:52 3. Mark Stewart (G-B) 1:56 4. Luc Wirtgen (Lux) 2:00; 5. Gianni Marchand 2:02; 6. Paul Double (G-B) 2:05; 7. Edoardo Zardini (Ita) 2:07; 8. Kenny Molly; 9. Andreas Miltiadis (Chy) 2:11; 10. Anatoliy Budyak (Ukr) 2:13 ... 15. Rémy Mertz 3:16; 26. Andreas Goeman 10:23; 47. Jacob Relaes 17:56; 48. Sander Lemmens 18:00; 58. Milan Menten 24:12; 86. Jeroen Eyskens 38:50; 92. Kobe Vanoverschelde 42:32 (Belga)