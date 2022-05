Météo - Un temps sec et d'abord ensoleillé, avant que le ciel ne s'ennuage

Lundi matin, le temps sera ensoleillé dans la plupart des régions avec par endroits un peu de grisaille matinale. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans les terres alors que le soleil continuera de s'imposer sur la région côtière. Il fera sec malgré la possibilité d'une averse en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront de 13 à 15 degrés à la mer ou en Ardenne et 17 ou localement 18 degrés sur le centre et en Campine. Le vent sera faible à modéré de nord-est, revenant au nord.Ce soir, de larges éclaircies s'étendront dans le ciel et il fera sec. À l'aube, quelques nuages bas pourront atteindre le pays depuis la mer du Nord. Les minima s'échelonneront entre 1 et 8 degrés. Le vent sera faible à modéré. Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies sur pas mal de régions, excepté sur l'ouest où la nébulosité sera plus abondante. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable partout avec le risque d'une averse locale, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 14 degrés à la mer ou en Hautes Fagnes et localement 18 degrés en Campine ou en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré. Mercredi et jeudi, la nébulosité sera souvent variable, avec un temps cependant généralement sec. Les maxima oscilleront de 12 à 18 degrés. Vendredi, il y aura de belles éclaircies le matin, plus de nuages cumuliformes l'après-midi et un risque d'ondée. Les maxima varieront de 16 à 21 degrés. (Belga)