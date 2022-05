Porsche proche d'un accord pour devenir motoriste en Formule 1

L'arrivée de Porsche en Formule 1 en tant que motoriste est sur le point de devenir réalité. Le patron de la maison mère Volkswagen, Herbert Diess, a fait cette annonce lundi. Audi, autre constructeur du groupe VW, envisage aussi son entrée en F1 mais ses plans sont moins concrets à l'heure actuelle.

Porsche qui a fait sa réputation dans le sport automobile en endurance serait en pourparlers avec le team Red Bull afin de lui fournir des moteurs à partir de la saison 2026 lorsqu'une nouvelle ère de motorisation sera d'application en F1. Le PDG de VW n'est pas entré dans les détails mais les plans du constructeur de Stuttgart sont "très concrets". Audi pense aussi devenir motoriste au sein de la Formule 1, mais on ignore encore pas mal de détails à ce sujet. Selon plusieurs sources l'écurie McLaren pourrait s'associer avec la firme aux quatre anneaux. Début avril, le Conseil de surveillance de Volkswagen avait approuvé l'arrivée en F1 tant de Porsche que de Audi, les deux marques de prestige du groupe. À partir de 2026, les moteurs de F1 devront notamment être alimentés par des carburants 100% durables et leur puissance électrique se élevée à 350 kW (475 ch). "Selon les deux marques premium, la Formule 1 est le levier le plus important pour augmenter la valeur de la marque", a déclaré Herbert Diess. "Avec des plans pour avoir une présence accrue en Chine et aux États-Unis, l'attrait du plus grand spectacle de sport automobile ne fera qu'augmenter." (Belga)