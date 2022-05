Premier League - Manchester United s'impose facilement contre Brentford

Manchester United, pour son dernier match à Old Trafford cette saison, a battu Brentford 3-0 lundi soir dans une joute comptant pour la 35e journée de Premier League. Cette victoire permet aux Mancuniens, sixièmes avec 58 points, de compter 6 longueurs d'avance sur West Ham dans la course à l'Europa League. Les Hammers ont malgré tout un match de moins.

Les Portugais Bruno Fernandes (9e) et Cristiano Ronaldo (61e, s.p.) ont mis leur équipe sur de bons rails. A la 72e, le défenseur français Raphaël Varane a inscrit, d'une reprise de volée, son premier but pour Manchester United depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l'été dernier. La fin de match a vu Old Trafford rendre hommage à Nemanja Matic et Juan Mata. Les milieux de terrain serbe et espagnol, au club depuis 2017 et 2014, ont reçu des ovations de leur public au moment de céder leur place dans ce qui constituait leur dernière sur la pelouse du "Théâtre des Rêves". (Belga)