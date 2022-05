Visite d'Etat en Grèce - Le Roi qualifie les valeurs de la Grèce antique d'essentielles pour le monde d'aujourd'hui

Le roi Philippe a qualifié, lundi soir lors d'un dîner d'État à Athènes, les valeurs de la Grèce antique d'essentielles pour le monde d'aujourd'hui. Passionné par l'antiquité et les philosophes grecs, le Souverain a dénoncé le fait que les valeurs démocratiques sont de plus en plus bafouées et perdent du terrain aujourd'hui.

"Nous sommes ici non loin de l'Acropole. C'est à cet endroit, qu'il y a 2.500 ans, nos idées démocratiques ont vu le jour. C'est à cet endroit que des hommes comme Périclès ont enseigné aux Athéniens la force et l'espoir qu'ils pouvaient tirer de leur démocratie et d'une vie guidée par ces principes", a-t-il déclaré. "Les Grecs anciens, vos ancêtres, nous ont enseigné tant de choses qui, une fois encore, restent essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Que la justice reste la valeur personnelle et politique la plus importante. Que le monde que nous construisons reste à taille humaine. Que 'l'homme soit la mesure de toute chose', comme l'a dit Protagoras. Dans un monde où les émotions sont toutes-puissantes et parfois à l'origine de la violence, nous devons garder une foi inébranlable dans la raison, comme l'ont fait les fondateurs de la philosophie européenne - Platon et Aristote - en période de crise politique", a conclu le roi Philippe. (Belga)