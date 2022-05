ATP Madrid - Djokovic bat Monfils pour la 18e fois en 18 rencontres, un record

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, a battu le Français Gaël Monfils (ATP 21) pour la 18e fois en autant de rencontres, mardi, au deuxième tour du tournoi de tennis Masters 1.000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 6.744.165 euros. Selon l'ATP, c'est la première fois qu'un joueur atteint un bilan de 18-0 dans son duel avec un adversaire sur le circuit dans l'ère Open, différents affrontements affichant un bilan de 17-0.

Djokovic et Monfils s'étaient rencontrés sur le circuit principal pour la première fois en 2005, à l'US Open. Il s'agit de la première victoire en deux sets de Djokovic depuis le début de la saison sur terre battue, après une élimination d'entrée à Monte-Carlo et une défaite en finale à Belgrade, où il avait à chaque fois eu besoin de trois manches pour gagner ses matchs. Djokovic a cette fois dominé Monfils 6-3, 6-2 en 1 heure et 28 minutes. Le Serbe affrontera le Britannique Andy Murray (ATP 78) ou le Canadien Denis Shapovalov (ATP 16) en huitièmes de finale. (Belga)