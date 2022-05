Championnat du monde de motocross - Jeffrey Herlings manquera aussi le reste de la saison

Jeffrey Herlings (KTM) ne conservera pas son titre de champion du monde de motocross. Le Néerlandais, qui a déjà manqué les six premiers Grand Prix de la saison à cause d'une blessure au talon gauche, va en effet devoir passer sur le billard, et sera également absent pour le reste de la saison. Son équipe Red Bull KTM l'a annoncé mardi.Herlings va se faire opérer au pied gauche afin d'assurer un meilleur rétablissement. Le pilote de 27 ans a ensuite également se faire opérer du pied droit, qui lui pose problème depuis un certain temps. "Les deux opérations et la revalidation veulent dire que 'The Bullet' pourra aborder l'hiver en pleine forme, prêt à s'entraîner pour viser un 3e titre mondial MXGP en 2023", explique Red Bull KTM. Champion du monde MXGP une première fois en 2018, Jeffrey Herlings n'avait pu défendre son titre les deux années suivantes en raison de blessures. Il avait conquis sa seconde couronne mondiale l'an dernier. Cette saison, c'est le Slovène Tim Gajser (Honda) qui est en tête du championnat du monde MXGP après les six premiers GP de l'année. Il compte 66 points d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas). Le prochain Grand Prix aura lieu dimanche à Maggiora, en Italie. (Belga)