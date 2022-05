La drogue aussi s'envole de Liège Airport

Un vol a récemment été commis dans les locaux de stockage des stupéfiants saisis à Liège Airport, à Bierset. On suspecte une complicité interne. Une plainte a été déposée. Les douaniers seraient en outre priés de mettre la pédale douce sur les contrôles, écrit mardi Le Soir.Selon plusieurs sources concordantes, des stupéfiants confisqués lors de contrôles réalisés à l'aéroport ont ainsi été subtilisés dans les locaux-mêmes de l'administration des douanes. D'après le quotidien, le SPF Finances, qui a confirmé le vol, soupçonne que l'auteur du larcin pourrait faire partie de ses propres services et une enquête interne est en cours. Une consigne aurait par ailleurs été donnée aux équipes de première ligne de ne plus procéder dans l'immédiat à des saisies de drogue lors de leurs contrôles sur le terrain, ni de réaliser des opérations de contrôle ciblées. Cela en raison de l'incapacité de sécuriser le stockage des stupéfiants saisis sur le site douanier de Liège Airport, tout en apportant un niveau de sécurité suffisant aux agents des douanes chargés de surveiller ces infrastructures. Le SPF Finances s'est cependant refusé à confirmer ou à infirmer l'existence d'une telle consigne. (Belga)