Le général américain Christopher Cavoli nouveau chef militaire de l'Otan

Le général de l'armée américaine Christopher Cavoli a été nommé Commandant suprême des forces alliée en Europe, a annoncé mardi l'Otan, dans un contexte de fortes tensions provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine.

Sa nomination a été approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord et il succédera au général Tod D. Wolters lors d'une cérémonie de passation de commandement prévue cet été au Grand Quartier général des puissances alliées en Europe, le SHAPE, près de Mons (Belgique), a précisé l'Otan. Fils d'un officier italo-américain, Christophe Cavoli est né en pleine guerre froide a Würzburg, en Allemagne de l'Ouest, et a grandi dans des base militaires au fil des affectations paternelles. Russophone, il est en service depuis 1987 et commande depuis 2020 les forces américaines en Europe et en Afrique, dont le Quartier général est à Wiesbaden, en Allemagne. Marié, père de deux enfants, il est diplômé de l'université de Princeton. Il a servi pendant la guerre du Golfe et à plusieurs reprises en Afghanistan. Il a également commandé l'armée américaine en Europe de janvier 2018 à octobre 2020, avant de prendre le commandement combiné Europe- Afrique. Le chef militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est toujours un officier américain, car l'Europe désigne le secrétaire général de l'Otan, actuellement le Norvégien Jens Stoltenberg, reconduit dans ses fonctions à cause de la guerre en Ukraine. Le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) est l'un des deux commandants stratégiques de l'OTAN. Son adjoint est un officier européen. L'ancien président des Etats-Unis Dwight D. Eisenhower a été le premier à assumer ce commandement jusqu'en 1952. Le SACEUR est responsable du commandement général des opérations militaires de l'OTAN et conduit la planification militaire des opérations. (Belga)