Soleil et nuages se relayeront jusqu'à la fin de la semaine

Le ciel restera assez ensoleillé à parfois partiellement nuageux ce mardi après-midi. Sur l'ouest, le nord et le centre du pays, la nébulosité pourrait devenir assez abondante. Quelques nuages se développeront également en Ardenne avec la possibilité d'une petite averse isolée. En fin de journée, le ciel se dégagera à partir du nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima varieront entre 13 et 19 degrés, sous un vent généralement faible à modéré de secteur nord.

En soirée et pendant la nuit, le ciel se dégagera avec encore la possibilité d'une dernière petite averse isolée sur le sud-est du pays. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former. Les températures redescendront entre 2 degrés en Flandre et 9 degrés en Gaume. Le vent sera généralement faible et soufflera de secteur nord ou de direction variable. La journée de mercredi débutera sous les éclaircies, mais les nuages reprendront progressivement le dessus, avec la possibilité de quelques gouttes ou d'une petite averse sur le sud du pays. Il fera doux avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera faible et variable, devenant ensuite modéré de nord à nord-ouest. Jeudi, alterneront nuages, éclaircies et risques d'averses locales sous des maximas de l'ordre de 13 à 19 degrés. Vendredi, le temps restera inchangé, mais il fera légèrement plus doux, avec des maxima pouvant atteindre 21 degrés. (Belga)