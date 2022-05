Un grave accident de la route fait au moins 16 morts dans l'ouest de l'Ukraine

Au moins 16 personnes ont été tuées dans un grave accident de la circulation dans l'ouest de l'Ukraine dans la collision entre un poids-lourd, un bus et un camion-citerne à proximité du village de Sitne, selon la police de la région de Rivne. Six autres personnes ont été blessés.L'autoroute de Kiev à Lviv a été complètement fermée à l'endroit de l'accident. La cause du sinistre fait l'objet d'une enquête. (Belga)