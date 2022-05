La Corée du Nord lance un "projectile non-identifié"

La Corée du Nord a lancé un "projectile non-identifié" en direction de l'est, a annoncé mercredi l'état-major de l'armée sud-coréenne.Depuis le début de l'année, Pyongyang a déjà procédé à plus d'une dizaine de tirs d'essai, et a notamment lancé en mars un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017. Le régime nord-coréen a également affirmé qu'il comptait continuer à développer son arsenal nucléaire, ignorant les offres de dialogue formulées par les Etats-Unis. L'essai de mercredi a lieu à quelques jours de la prise de fonctions, le 10 mai, du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis de durcir le ton contre la Corée du Nord. (Belga)