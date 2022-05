Les Six Jours de Berlin une nouvelle fois reportés

Il n'y aura pas de Six de Jours de Berlin en 2022. La 110e édition du rendez-vous de cyclisme sur piste a une nouvelle fois été reporté. Les Six Jours de Berlin devaient se tenir en juin mais ont été reportés à janvier 2023. L'organisation ne s'est pas encore remise des pertes financières liées au coronavirus et doit désormais faire face aux problèmes liés à la guerre en Ukraine.

"Nous n'avons aucune certitude quant à la tenue de l'épreuve en raison des derniers événements", a dit Valts Miltovics, directeur général. La 110e édition, initialement prévue en février 2021, avait déjà été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. En 2020, Moreno De Pauw, aux côtés du Néerlandais Wim Stroetinga, avait remporté la dernière édition du rendez-vous berlinois. (Belga)