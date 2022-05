L'Olympiacos s'adjuge un 47e titre de champion de Grèce

L'Olympiacos a décroché un troisième titre de champion de Grèce consécutif en s'imposant 1-2 mercredi sur la pelouse du PAOK Salonique.

Les tombeurs de La Gantoise en huitièmes de finale de la Conférence League menaient au score après quelques minutes via Thomas Murg (10e, 1-0). Les joueurs du Pirée vont renverser la situation en seconde période grâce à Rony Lopes (51e, 1-1) et Oleg Reabciuk peu après l'heure de jeu (62e, 1-2). Cette victoire est synonyme de titre pour les joueurs de l'Olympiacos, puisqu'à quatre rencontres de la fin du championnat, ils possèdent seize longueurs d'avance sur leur adversaire du jour et ne peuvent plus être rattrapés. L'Olympiacos est le club le plus titré en Grèce avec 47 couronnes à lui tout seul, contre 39 pour l'ensemble des autres formations du pays. (Belga)