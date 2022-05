ATP Madrid - Duel entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, son successeur désigné, en quarts de finale

Un duel de génération et un choc de dimension sera proposé en quarts de finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Madrid. Carlos Alcaraz a en effet rejoint Rafael Nadal (N.3)

Le Majorquin, 4e joueur du monde, a dû sauver quatre balles de match face à David Goffin (ATP 60) l'emporter 6-3, 5-7, 7-6 (11/9) et poursuivre son aventure dans un tournoi madrilène qu'il a déjà remporté à cinq reprises. Carlos Alcaraz (N.7), 9e à l'ATP, qui a fêté ses 19 ans jeudi, a eu besoin lui aussi de trois sets pour écarter le Britannique Cameron Norrie (N.9), 11e mondial: 6-4, 6-7 (4/7), 6-3 en 2 heures et 39 minutes de jeu. Rafael Nadal, 35 ans, a battu celui qui est désigné comme son successeur à deux reprises lors de leurs deux premières confrontations sur le circuit, à Madrid déjà l'an dernier et en demi-finales à Indian Wells cette année. (Belga)