Caroline Lallemand remporte le Citi Journalistic Excellence Award 2022

Caroline Lallemand a remporté le Citi Journalistic Excellence Award 2022, ont fait savoir mercredi soir les organisateurs dans un communiqué. La journaliste du Vif/L'Express remporte le prix pour la Belgique grâce à son article intitulé "Les canettes consignées, le combat des 'pigeons ramasseurs' contre Fost Plus".Le jury indépendant - présidé par le Ministre d'Etat Herman De Croo - a tenu compte de critères tels que l'originalité du sujet, le style, l'introduction de nouvelles idées, la pertinence de l'analyse et l'intérêt social du sujet, l'utilisation des recherches et des interviews, ainsi que les conclusions de l'article pour départager les candidats. D'autres candidats ont également été mis à l'honneur: Kristof Clerix (Knack), Débora Votquenne (VRT/Pano) et Doruntina Islamaj (VRT/Pano) avec "Umicore: de kinderen van de rekening" et Joël Matriche (Le Soir) et les co-auteurs Alain Jennotte et Arthur Sente avec leur article "Comment les rançonneurs informatiques étranglent les entreprises". Créé depuis plus de 20 ans, le Citi Journalistic Excellence Award récompense les journalistes qui œuvrent à une meilleure connaissance et compréhension du monde financier et économique. Le vainqueur belge affrontera maintenant les vainqueurs luxembourgeois et néerlandais. Le gagnant du Citi Journalistic Award Benelux est invité à participer à un Séminaire International de journalisme organisé à la célèbre Université de Columbia (NY, USA), en compagnie de journalistes provenant de plus de 20 pays, d'académiciens, de spécialistes-médias, de cadres et de décideurs, ainsi que de représentants d'institutions officielles. (Belga)