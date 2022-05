Conference League - Cyriel Dessers et Feyenoord filent en finale contre la Roma, tombeuse de Leicester

Après le match nul survenu au match aller, c'est l'AS Rome qui a émergé lors de la demi-finale retour de Conference League face à Leicester (1-0) jeudi. L'ouverture est venue rapidement de Tammy Abraham qui a inscrit le seul but de la rencontre de la tête sur un excellent corner de Lorenzo Pellegrini (11e). Youri Tielemans a joué toute la rencontre alors que Timothy Castagne est entré à la 69e minute.

Dans l'autre demi-finale de la soirée, l'Olympique de Marseille et Feyenoord se sont neutralisés (0-0) et ce sont donc les Rotterdamois, vainqueurs 3-2 à l'aller, qui accèdent à la finale le 25 mai à Tirana en Albanie pour la première édition de cette compétition, la 3e division européenne. Cyriel Dessers, double buteur à l'aller, a joué toute la rencontre. Feyenoord retrouve ainsi une finale, vingt ans après avoir remporté l'édition 2002 de la Coupe de l'UEFA en battant, au Kuip, les Allemands du Borussia Dortmund (3-2). L'AS Roma de José Mourinho espère aller jusqu'au bout, pour sauver une saison compliquée sur le plan national, puisque le club a échoué à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Finalistes de la Ligue des Champions en 1984 et de la Coupe de l'UEFA en 1991, les Romains voudront ajouter un deuxième trophée européen dans leur vitrine après la Coupe des villes de foires (l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA) en 1961. (Belga)