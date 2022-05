Conflit israélo-palestinien - Trois morts et 4 blessés dans une attaque à Elad, dans le centre d'Israël

Au moins trois personnes ont été tuées jeudi soir lors d'une attaque à Elad, dans le centre d'Israël, dernière attaque en date visant l'Etat hébreu.Selon la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, quatre autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans cette attaque survenue dans la ville d'Elad, qui compte environ 50.000 habitants dont de nombreux juifs ultra-orthodoxes. Dans un communiqué, la police n'a donné aucune précision sur l'identité des assaillants et les circonstances de l'attaque, qui intervient alors qu'Israël fête jeudi son 74e anniversaire selon le calendrier hébraïque. Il s'agit de la sixième attaque anti-israélienne depuis le 22 mars dernier. Ces attaques, dont certaines ont été perpétrées par des Arabes israéliens et d'autres par des Palestiniens, ont fait 18 morts au total en incluant ceux de jeudi soir à Elad. Dans la foulée des premières attaques, les forces israéliennes ont mené une série d'opérations en Cisjordanie occupée. Au total, au moins 26 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des violences depuis le 22 mars. Dans ce contexte, des heurts entre policiers israéliens et des Palestiniens ont fait près de 300 blessés sur l'esplanade des Mosquées, située dans la partie palestinienne de Jérusalem, occupée depuis 1967 par Israël. (Belga)