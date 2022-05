La ponctualité des trains de nouveau au-dessus de 90%

La ponctualité des trains à l'intérieur du pays est de nouveau repassée au-dessus des 90% en avril après être brièvement descendue en mars, selon les chiffres de fréquentation publiés jeudi sur le site de données d'Infrabel.

Au mois d'avril, 90,5% des trains sont arrivés à leur terminus avec moins de six minutes de retard. Il y a un an, au mois d'avril 2021, ce taux était de 93,9%. Il y a eu toutefois plus de trajets partiellement ou totalement annulés qu'il y a un an: 3.882 - soit 4,2% - des trains étaient concernés le mois dernier contre 1,8% en avril 2021. (Belga)