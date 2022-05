Les Américains de Seattle remportent la Ligue des Champions Concacaf

Les Seattle Sounders ont soulevé mercredi le trophée promis au vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf, la confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Après un partage 2-2 à l'aller contre les Pumas de Mexico, le club américain a fait la différence sur sa pelouse au retour (3-0).

L'attaquant péruvien Raul Ruidiaz et l'ancien international uruguayen Nicolas Lodeiro ont marqué les buts pour Seattle. Sacrée devant près de 69.000 personnes, l'équipe américaine met un terme à 16 ans de suprématie mexicaine. Les Sounders succèdent à Monterrey et deviennent les premiers Américains à figurer au palmarès depuis 2000 et la victoire des Los Angeles Galaxy. (Belga)