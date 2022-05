Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois joueur de la semaine en Ligue des Champions

Brillant lors de la renversante qualification du Real Madrid contre Manchester City mercredi soir, Thibaut Courtois a été désigné Joueur de la semaine en Ligue des Champions, a annoncé son club jeudi.

Le gardien des Diables Rouges s'est montré décisif pour les Merengues, qui affronteront Liverpool en finale le 28 mai (21h00) à Paris. Il a notamment repoussé avec brio les tentatives de Bernardo Silva (20e) et Phil Foden (40e) dans le premier acte. Impuissant sur la frappe soudaine de Mahrez (73e), il a ensuite maintenu le Real en vie en fin de match sur des essais de Joao Cancelo (85e) et Jack Grealish (87e) avant l'improbable doublé de Rodrygo dans les dernières secondes du temps réglementaire (90e, 90e+1). Après une défaite 4-3 à l'aller, les Madrilènes se sont imposés 3-1 après prolongations mercredi, grâce à un penalty de l'inévitable Karim Benzema en prolongation. Les autres prétendants à ce titre honorifique étaient le Portugais Bernardo Silva (City), le Colombien Luis Diaz, buteur lors de la victoire de Liverpool à Villarreal, et le Français Francis Coquelin (Villarreal). (Belga)