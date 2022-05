WTA Saint-Malo - Maryna Zanevska rejoint les quarts de finale

Maryna Zanevska (N.5) a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 125 de Saint-Malo, épreuve sur terre battue dotée de 115.000 euros, jeudi en France.

La Belge de 28 ans, native de la ville ukrainienne d'Odessa, et 70e au classement mondial, s'est imposée au deuxième tour 6-4, 7-5 contre la Française Fiona Ferro, 25 ans et 146e mondiale. La partie a duré 1 heure et 45 minutes. Née à Libramont en Belgique, Ferro avait profité de l'abandon de la Portoricaine Monica Puig au premier tour, après trois jeux. Zanevska avait écarté elle en entrée l'Australienne Jaimee Fourlis (WTA 237), 22 ans, issue des qualifications, au bout de trois heures de jeu. La numéro 3 belge va défier à présent l'Américaine Madison Brengle, 32 ans et 54e mondiale, tête de série N.1 du rendez-vous breton, pour une place dans le dernier carré. Maryna Zanevska est la seule Belge dans le tableau final à Saint-Malo. Greet Minnen (WTA 79), qui avait abandonné au 1er tour à Madrid jeudi dernier, a pour sa part déclaré forfait, touchée à l'épaule. (Belga)