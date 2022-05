BNXT League - Le Brussels, Alost et Limburg United passent le premier tour des playoffs transfrontaliers

Le Phoenix Brussels, Alost, Limburg United et se sont qualifiés pour le 2e tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League de basket (messieurs), le championnat belgo-néerlandais de basket vendredi à l'issue des rencontres retour du premier tour.

Vainqueur +7 à l'aller à Liège (65-72), le Phoenix Brussels s'est incliné à domicile mais de cinq unités (75-80). Qualifié pour deux points pour le deuxième tour, les Bruxellois joueront contre le battu du duel entre Mons-Hainaut et Anvers. La belle décisive aura lieu samedi après-midi à Anvers. Les playoffs nationaux se disputent en effet au meilleur des trois manches. Limburg United, vainqueur de la Coupe de Belgique, s'est très largement imposé chez lui 108 à 84 face à Den Helder après avoir déjà dominé le match aller aux Pays-Bas (79-93). Les Limbourgeois joueront au deuxième tour contre le perdant du match entre Spirou Charleroi et Louvain. La belle décisive aura lieu samedi après-midi à Louvain. Après un large succès aussi à l'Apollo Amsterdam, Alost s'est à nouveau imposé en dominant très largement l'équipe néerlandaise 88 à 57. Alost jouera au deuxième tour contre le perdant de Donar Groningen/Aris Leeuwarden. Le duel entre les clubs néerlandais de Yoast United et Basketbal Academie Limburg, terminé lors du premier match sur un score de parité (82-82), a vu la qualification de Basketbal Academie Limburg (82-71). Les équipes éliminées au fur et à mesure dans les playoffs nationaux rejoignent en effet les playoffs transfrontaliers qui se déroulent sur quatre tours d'abord puis quarts de finale, demi-finales et finale. (Belga)