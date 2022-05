Effondrement d'un immeuble en Chine: le bilan s'alourdit à 53 morts

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Chine la semaine dernière a été porté à 53 morts après la découverte de nouveaux corps, a annoncé vendredi la télévision publique CCTV.Le bâtiment de huit étages, qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma, s'était écroulé le 29 avril dans la ville de Changsha (centre) pour une raison encore indéterminée. Les autorités faisaient jusqu'à présent état de 26 décès. CCTV a précisé que les opérations de secours étaient à présent "terminées". Des centaines de sauveteurs ont été mobilisés ces derniers jours pour tenter de retrouver plusieurs dizaines de personnes dont on était sans nouvelles. Dix personnes ont pu être extraites vivantes des décombres. Les médias chinois ont diffusé ces derniers jours des images de secouristes, équipés de lourds engins, tentant de se frayer un chemin au travers des débris de l'immeuble effondré, qui a laissé un trou béant. Onze personnes, y compris le propriétaire de l'immeuble et une équipe d'inspecteurs de sécurité, ont été arrêtées en lien avec l'effondrement du bâtiment, selon les autorités de Changsha. Ce type de catastrophe se produit régulièrement en Chine. La plupart des enquêtes qui sont ensuite menées mettent en lumière un non-respect des normes de construction. (Belga)