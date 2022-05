Équitation: La Belgique remporte l'épreuve de la Coupe des Nations en France

La Belgique a remporté l'épreuve de la Coupe des Nations d'équitation de La Baule, un CSI 5 étoiles, vendredi en France. Les Belges ont totalisé 8 points pour devancer la France (12 points) et le Canada (12 points aussi) dans ce premier rendez-vous de la saison.

Grégory Wathelet avec Nevados a réussi deux sans-faute et le dernier passage, celui de Jérôme Guéry en selle sur Quel Homme de Hus, sans-faute aussi, a offert la victoire aux Belges, dix ans après leur dernier succès à La Baule. Dans ce barème A 1m60 en deux phases où le moins bon résultat des quatre cavaliers en piste n'est pas pris en compte, les Belges ont commis une faute lors de leur premier passage avec Jérôme Guéry sur Quel Homme de Hus (4-71.91). Grégory Wathelet sur Nevados (0-70.97) et Niels Bruynseels en selle sur Cristel (0-71.90) ont réussi un sans faute. Le résultat de Wilm Vermeir (IQ Van het Steentje) n'a pas été pris en compte (8-72.08). Lors du deuxième passage, Jérôme Guéry avec Quel Homme de Hus (0-73.82) et Grégory Wathelet avec Nevados encore (0-70.13) ont réussi un parcours parfait. Wilm Vermeir (4-71.49) a commis une faute et le résultat de Niels Bruynseels (4-71.70) n'a pas été pris en compte. (Belga)