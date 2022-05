Festival de Cannes 2022 - Une Palme d'or inédite pour les 75 ans du Festival de Cannes

Alors que la 75e édition du Festival de Cannes s'ouvrira le 17 mai prochain, la Maison Chopard célébrera cet anniversaire en créant une Palme d'or unique, annonce vendredi le joaillier suisse dans un communiqué. Le fameux trophée, fabriqué depuis 25 ans par Chopard, sera doté de deux folioles serties de diamants et déposé sur un socle de quartz rose."Sur l'une des folioles, 75 diamants incrustés symboliseront le jubilé du Festival, tandis que sur l'autre, 25 diamants immortaliseront le quart de siècle du partenariat avec Chopard: une double célébration à l'unisson", explique la célèbre maison. La Palme, en or éthique certifié Fairmined jaune 18 carats, sera par ailleurs fixée non pas sur un coussin de cristal de roche comme de tradition, mais sur un socle en quartz rose. "Dans la mythologie grecque, cette gemme rose poudré, délicatement nervurée, serait née des mains mêmes d'Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour", explique le joaillier. "Le quartz, issu du mot grec 'krustallos' qui signifie 'glace', serait la glace des dieux. Le quartz rose a été choisi pour symboliser l'amour inconditionnel qui unit le Festival au cinéma et Chopard et le Festival depuis 1997." (Belga)