Invasion de l'Ukraine - "Ferme soutien" du Conseil de sécurité de l'ONU à Guterres pour "une solution pacifique"

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi une déclaration unanime - sa première depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février - apportant un "ferme soutien" au secrétaire général de l'Organisation "dans la recherche d'une solution pacifique" à ce conflit, a-t-on appris de sources diplomatiques.Rédigée par la Norvège et le Mexique, la déclaration, obtenue par l'AFP, ne va pas jusqu'à soutenir une médiation d'Antonio Guterres, qui a proposé ses bons offices pour cela, comme le prévoyait une première version du texte négocié depuis jeudi. La déclaration approuvée représente cependant la première manifestation d'unité du Conseil de sécurité depuis le début de la guerre. Peu après le déclenchement du conflit, la Russie avait mis son veto à une résolution la condamnant et lui demandant de rapatrier son armée sur le sol russe. Très court, le texte indique que "le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation concernant le maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine". Les 15 membres du Conseil rappellent aussi dans leur déclaration "que tous les Etats membres se sont engagés, en vertu de la Charte des Nations unies, à l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques". Le texte demande enfin à Antonio Guterres de présenter un rapport après l'adoption de la déclaration. Marginalisée depuis le début du conflit, l'ONU, dont la mission est de garantir la paix dans le monde, ne s'est pas imposée à ce jour comme un médiateur possible pour un règlement pacifique du conflit. Elle intervient en Ukraine et dans les pays alentour dans un rôle jusqu'ici principalement humanitaire. (Belga)