Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj et la Real Sociedad s'inclinent chez la lanterne rouge

La Real Sociedad d'Adnan Januzaj s'est faite surprendre 2-1 sur la pelouse de Levante, lanterne rouge avant la rencontre lors de leur leur duel en ouverture de la 35e journée de Liga.

Avec ce résultat, la Real Sociedad enchaîne un quatrième match sans victoire et stagne au sixième rang avec 56 points. Cette victoire, par contre, permet à Levante de compter 29 points et de quitter temporairement la dernière place du classement. Le Diable Rouge entamait la rencontre sur le banc et faisait son apparition à la 84e minute de jeu. À ce moment-là, le score était de 1-1. Levante inscrivait le but de la victoire dans les dernières secondes sur penalty (90e, 2-1). (Belga)