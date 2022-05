Accident mortel à la Foire du Trône

Un employé de manège est mort à la Foire du Trône dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, percuté par une nacelle des montagnes russes sur lesquelles il travaillait, a-t-on appris auprès de la Brigade des sapeurs-pompiers de la capitale.

Le forain, âgé de 40 ans, "a été percuté par un des wagons du manège dans des circonstances qui restent à établir", a expliqué un porte-parole des pompiers. L'accident a eu lieu vers 00h25. "Quand les secours sont arrivés, il était déjà mort, il a probablement été tué sur le coup", a ajouté le porte-parole. Douze personnes en état de choc, dont cinq enfants, ont été pris en charge sur place par les pompiers. La Foire du Trône, grande fête foraine parisienne située à l'orée du Bois de Vincennes, a rouvert début avril après deux ans d'absence à cause de la pandémie de Covid-19. Mi-avril, six personnes avaient déjà été blessées dans un autre accident sur un manège à sensation. Avant l'épidémie, l'événement avait déjà connu son lot d'accidents et de questions autour de sa sécurité. En 2018, un couple avait été légèrement blessé sur un manège nommé "La Boule, dont un des câbles avait lâché. En 2014, un jeune homme dont le pied dépassait au démarrage d'un manège avait eu l'orteil arraché et une fracture du tibia. En 2007, un policier intervenant sur une bagarre avait été tué par le bras de la nacelle d'un manège, après avoir été poussé par un adolescent de 15 ans. (Belga)