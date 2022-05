ATP Madrid - Après Nadal, Alcaraz sort Djokovic et va en finale

Carlos Alcaraz va disputer dimanche sa seconde finale en Masters 1000. Le joueur espagnol, qui a eu 19 ans jeudi, s'est en effet qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Madrid, joué sur terre battue et doté de 6.744.165 euros. Après avoir sorti son idole Rafael Nadal en quarts de finale, Alcaraz, 9e mondial et tête de série N.7, a écarté en demi-finales le N.1 mondial Novak Djokovic, qu'il a battu en trois sets serrés 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/5) au bout de 3 heures et 35 minutes.

Le droitier d'El Palmar affrontera dimanche le vainqueur de la seconde demi-finale, qui opposera samedi soir l'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial et tenant du titre, au Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et vainqueur du tournoi de Monte-Carlo en avril. Carlos Alcaraz tentera dimanche de décrocher un 5e titre ATP, qui serait le 4e cette année après ses victoires sur terre battue à Rio en février et à Barcelone le mois dernier, et son succès au Masters 1000 de Miami (dur) en mars. Djokovic, triple vainqueur à Madrid, est lui toujours dans l'attente d'un premier titre en 2022. Privé d'Open d'Australie, le Serbe avait repris en février à Dubai (quarts de finale), avant la saison sur terre battue, qui l'a vu pendre la porte d'entrée à Monte Carlo et s'incliner en finale face à Andrey Rublev à Belgrade. (Belga)