Explosion d'un hôtel à Cuba: 18 morts selon un nouveau bilan officiel

L'explosion qui a partiellement détruit vendredi l'hôtel Saratoga, dans le centre de La Havane, a fait au moins 18 morts et plus de 50 blessés, selon un nouveau bilan officiel."Jusqu'à présent, il y a 74 blessés, dont malheureusement 18 sont décédés", a déclaré lors d'une conférence de presse Julio Guerra, chef des services hospitaliers du ministère de la Santé. La présidence cubaine a évoqué elle un bilan de 64 blessés et 18 morts après cette explosion, probablement due à une fuite de gaz. (Belga)