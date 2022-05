Les sélectionnés belges déjà en forme aux régates internationales gantoises de mai

Avec trois nouveaux records de bassin, les meilleurs rameurs belges ont confirmé leur bonne forme samedi lors de la première journée de la 101e édition des régates internationales gantoises de mai d'aviron.

Le deux de couple du Gantois Aaron Andries et du Brugeois Tristan Vandenbussche s'est ainsi montrés intouchable en finale. En 6:21.07, nouveau record du plan d'eau gantois du Watersportbaan, ils ont devancé d'un peu plus de 2 secondes le duo de poids légers composé du Brugeois Niels Van Zandweghe et de l'Ostendais Marlon Colpaert, auteur pour leur part en 6:23.51 d'une nouvelle marque dans leur catégorie. Tim Brys et Ruben Claeys ont suivi de très près (6:24.25), devançant une équipe britannique de Leander et une autre néerlandaise de Nereus. Réunis au sein d'un quatre de couple expérimental, Brys, Claeys ainsi que Ward Lemmelijn et Gaston Mercier ont eux aussi signé un nouveau record belge du bassin, en 5:57.38. Le quatuor, qui vise une sélection internationale en vue des prochaines Coupes du monde, n'a été devancé que par un équipage britannique de Leander (5:48.93). Dimanche 44 finales ponctueront la 2e journée de ces régates gantoises de printemps. (Belga)