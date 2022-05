Météo - Entre 20 et 25 degrés attendus les prochains jours

Le mercure oscillera autour des 20 à 25 degrés dans les prochains jours, annonce l'Institut royal météorologique.Samedi matin, le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies localement dans la moitié ouest du pays. Par la suite, le ciel deviendra plus changeant et le temps provisoirement plus sec. L'après-midi, quelques averses localisées se développeront. Un coup de tonnerre n'est pas totalement exclu. Toutefois, en fin d'après midi dans le nord-ouest, le temps deviendra généralement sec. Les maxima oscilleront entre 15 degrés à la côte ainsi qu'en Haute Ardenne et 21 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-ouest mais deviendra modéré sur la moitié occidentale du pays. Dimanche, après dissipation de la grisaille, le temps sera ensoleillé et sec sur la plupart des régions avec des maxima de 14 à 20 degrés. Lundi, le soleil sera toujours au rendez-vous avec des maxima de 19 à 24 degrés. Mardi, il fera plus nuageux mais les températures atteindront tout de même les 20 à 25 degrés. Les jours suivants, le ciel sera changeant avec un risque d'averses mais les maxima seront toujours de l'ordre de 20 degrés dans le centre. (Belga)