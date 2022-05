NBA - Philadelphie et Dallas relancent le suspense

Vainqueurs respectifs de Miami (99-79) et Phoenix (103-94), Philadelphie et Dallas ont tous les deux réduits l'écart à 2-1 dans leur série des demi-finales de conférence des playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, vendredi.

Giflé à deux reprises à Miami, Philadelphie retrouvait sa salle mais surtout Joel Embiid pour cette troisième manche. Absent lors des deux premiers matches à cause d'une fracture de l'orbite, le pivot camerounais, grand favori au titre de MVP, a signé un double-double avec 18 points et 11 rebonds pour son retour. Il a également pu compter sur le soutien de Danny Green et Tyrese Maxey, tous deux auteurs de 21 points. Du côté du Heat, Jimmy Butler (33 points) et Tyler Herro (14 points) sont les deux seuls joueurs à avoir dépassé la barre des 10 points. La quatrième manche est prévue dimanche, toujours à Philadelphie. À l'Ouest, Dallas a également réagi après ses deux défaites à Phoenix. Portés par le duo Luka Doncic (26 points, 13 rebonds, 9 assists) et Jalen Brunson (28 points), les Mavericks ont mené la rencontre de bout en bout pour aller chercher leur première victoire dans cette série. Les Suns, de leur côté, ont tenté de répondre par leur collectif avec cinq joueurs à plus de 10 points mais Devin Booker (18 points) et Chris Paul (12 points) n'ont pas été assez tranchants. La quatrième manche est programmée dimanche à Dallas. (Belga)