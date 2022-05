Talibans au pouvoir en Afghanistan - Le chef suprême ordonne aux femmes de porter la burqa en public

Le chef suprême de l'Afghanistan a ordonné samedi que les Afghanes portent désormais en public la burqa, un voile intégral, imposant la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans en août."Elles devraient porter un tchadri (autre nom de la burqa), car c'est traditionnel et respectueux", indique ce décret signé par Hibatullah Akhundzada et rendu public samedi par le gouvernement taliban devant la presse à Kaboul. (Belga)