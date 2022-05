ATP Madrid - Carlos Alcaraz bat Alexander Zverev en finale

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 9e mondial et tête de série N.7, a remporté le Masters 1000 de Madrid en battant en finale le vainqueur de l'an dernier, l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et tête de série N.2, en deux sets 6-3, 6-1 après 61 minutes de jeu.

Après avoir sorti Rafael Nadal (ATP 4) en quarts et Novak Djokovic (ATP 1) en demi-finales, Carlos Alcaraz, 19 ans depuis jeudi dernier, s'est ainsi offert le scalp du 3e joueur mondial, qui avait triomphé l'an dernier sur la terre battue madrilène. Carlos Alcaraz a décroché dimanche son 5e titre ATP, le 4e cette année après ses victoires sur terre battue à Rio en février et à Barcelone le mois dernier, et son succès au Masters 1000 de Miami (dur) en mars. Alexander Zverev, 25 ans, s'était qualifié pour la finale en sortant le Grec Stefanos Tsitispas (ATP 5) dans la nuit de samedi à dimanche. L'Allemand s'était imposé en 2018 et 2021 à Madrid. Il compte 19 titres ATP. (Belga)