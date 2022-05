Championnat de Belgique de beachvolley - Louis et Gilles Vandecaveye et Britt Ruysschaert/Isabel Van den Broeck lauréats à Haacht

Le championnat de Belgique de beachvolley 2022 a débuté ce week-end à Haacht à l'occasion de la première des dix manches. Louis Vandecaveye et Gilles Vandecaveye se sont imposés chez les messieurs aux dépens de Anshel Ver Eecke et Tim Lemmens qu'ils ont dominés en finale 21-7 et 21-13.

La victoire chez les dames est revenue au duo Britt Ruysschaert et Isabel Van den Broeck. En finale, il a émergé face à Kim Lieckens et Nina Coolman 21-15, 17-21, 15-9. Le prochain rendez-vous pour la succession au palmarès national de Dries Koekelkoren et Tom van Walle et de Sarah Cools et Lisa Van den Vonder se déroulera les 14 et 15 mai à Hechtel-Eksel. (Belga)