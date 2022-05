Championnat du monde de motocross - Tim Gajser s'adjuge le Grand Prix d'Italie en MXGP et s'envole au championnat

Le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté le Grand Prix d'Italie de motocross en MXGP, 7e des 20 épreuves du championnat du monde, dimanche à Maggiore.

Le leader au championnat du monde a fait le plein de points (50) et s'est offert encore les deux manches pour remporter sa 10e victoire en manches de la saison et conforter sa place en tête du Mondial. Le Slovène profite en effet aussi de l'absence de son rival l'Espagnol Jorge Prado blessé à l'épaule. Dimanche, pour sa 6e victoire de la saison, la 3e d'affilée, il remporte le GP devant le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et le Français Maxime Renaux qui ont tous les trois terminé dans cet ordre les deux manches. Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 7e et 9e, a pris la 8e place et Brent Van Doninck (Yamaha) la 11e (12e et 11e). Au championnat du monde, Tim Gajser (336 pts) devant désormais Maxime Renaux (255 pts) et Jeremy Seewer (231 pts). Van Horebeek est 8e (166 pts) et Van Doninck 17e (80 pts). En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a aussi conforté sa place de leader au championnat du monde en remportant le GP devant son rival le Français Tom Vialle (KTM). Le prochain rendez-vous a lieu le 15 mai à Riola Sardo avec le GP de Sardaigne. Le Grand Prix de Belgique à Lommel est prévu lui le 24 juillet. (Belga)