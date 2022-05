CSIO 5* de La Baule - Grégory Wathelet troisième du Grand Prix

Grégory Wathelet et son cheval vedette Nevados S se sont classés à la troisième place du Grand Prix du CSIO 5 étoiles de La Baule, dimanche en France. La Canadienne Beth Underhill (Dieu Merci) s'est imposée devant le Brésilien Yuri Mansur (Vitiki).

Grégory Wathelet, sur la monture qui lui a permis de remporter le bronze par équipes aux JO de Tokyo, a pris 4 points de pénalité dans le premier parcours avant de réaliser un sans-faute dans le second. Avec ses 4 points et son temps de 41.66 secondes, le Liégeois partage la 3e place avec le Français Pierre Marie Friant (Urdye d'Astrée). Beth Underhill, après deux sans-faute et un temps de 43.77 secondes, a devancé pour 1.23 seconde Yuri Mansur, auteur lui aussi de deux passages irréprochables. (Belga)