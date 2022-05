Equateur: un mort et trois blessés après une chute de grêle

Une personne est morte et trois blessées en Equateur après l'effondrement du toit d'un centre sportif provoqué par une intense chute de grêle qui s'est abattue samedi sur Quito, a annoncé le Service de protection civile, ECU 911."En raison du poids de la grande quantité de grêle qui s'est déposée sur le toit de la structure, celle-ci s'est effondrée, affectant les personnes en train de faire du sport", a précisé l'ECU 911 dans un communiqué. Une personne a été retrouvée morte et trois autres ont été blessées, sans que l'ECU 911 précise la gravité de leurs blessures. L'accident a eu lieu dans un quartier du nord de la capitale équatorienne, où de fortes pluies mêlées de grêle sont tombées dans l'après-midi. Depuis le début de l'année, la saison des pluies en Equateur a fait 44 morts et 92 blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. En février, des fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a fait 28 morts à Quito. La pluie est tombée à cette occasion pendant 17 heures d'affilée avec un record de 75 litres par M2. pld/mr/ob/cn (Belga)