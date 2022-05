Guatemala: un mort après la contamination de mollusques

Le Guatemala a lancé samedi une alerte pour la contamination de mollusques provoquée par une marée rouge qui touche les côtes du Pacifique Sud du pays et a déjà fait un mort.Des analyses effectuées sur cette marée rouge -- prolifération d'algues donnant à l'eau une couleur rougeâtre--, ont montré une concentration élevée de saxitoxines, supérieure aux limites appropriées, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. La saxitoxine est une neurtoxine qui peut s'accumuler dans des mollusques et causer une intoxication alimentaire chez l'homme. Depuis le 29 avril, le pays a comptabilisé un décès et onze cas d'intoxication aux mollusques, a-t-on ajouté de même source. La population a été appelée à éviter la consommation de mollusques tels que les moules, les palourdes et les coquillages car "cela produit une intoxication grave et peut même entraîner la mort". Cependant, les poulpes, les calmars, les homards, les crevettes, les crabes et les poissons, peuvent être consommés sans aucun risque d'intoxication, même en présence de la marée rouge toxique, a-t-on souligné. Des symptômes comme des picotements des lèvres, de la langue et du visage, peuvent apparaître dans l'heure après avoir consommé des mollusques contaminés. Une paralysie, une détresse respiratoire, des nausées, des étourdissements et des vomissements peuvent survenir dans les cas graves. (Belga)