Interclubs d'athlétisme - Lyra met fin à la suprématie de l'Excelsior Bruxelles

Lyra, dans son stade Nete de Lierre, a remporté dimanche les interclubs d'athlétisme. Il faut remonter à dix ans pour voir un autre club que l'Excelsior Bruxelles titré.Il s'agissait de la dernière édition réservée aux messieurs. Dès 2023, les interclubs réuniront messieurs et dames dans une seule compétition.Kobe Vleminckx (100m), Christian Iguacel (400m) et Jochem Vermeulen (1.500m) ont joué un grand rôle dans ce succès lierrois. Iguacel a encore été déterminant dans le 4x400 m final. L'Excelsior se classe 2e et l'Olympic Essenbeek Hal de Jonathan Sacoor troisième. En 2012, le Daring Club de Louvain était le précédent club titré avant la série ininterrompue de l'Excelsior. (Belga)